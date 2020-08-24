Yolsuzlukla suçlanan Moritanya'nın eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz serbest bırakıldı

AA

Yerel medyadaki haberlere göre, petrol gelirlerinin kötü yönetimi, devlete ait gayrimenkullerin satılması ve kamuya ait bir şirketin tasfiyesi gibi yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınan Abdulaziz, Milli Güvenlik Genel Müdürlüğünün (DGSN) karargahında gerçekleştirilen sorgulamaların ardından serbest bırakıldı.

Eski Cumhurbaşkanı’nın 17 Ağustos'ta gözaltındayken alınan pasaportunun iade edilmediği ve yurt dışına çıkışının yasaklandığı iddia edildi.

- 2019 Ağustos'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü

Muhammed Vild Abdulaziz, 2008'de askeri darbeyle başa geldikten sonra 2009 ve 2014'teki seçimleri kazanarak, 2019 Ağustos'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü.

Abdulaziz döneminde Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal Güvenlik Genel Müdürü görevlerini üstlenen mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Gazvani, 2019 seçimlerini kazanarak göreve gelmişti.

Parlamento komitesinin, mevcut Cumhurbaşkanı Gazvani'nin atadığı bazı bakanların da Abdulaziz'in suçlandığı yolsuzluğa karıştığını bildirmesi üzerine Gazvani, ağustos başında hükümette değişikliğe gitmiş, başbakan ve 3 bakanı görevden almıştı.