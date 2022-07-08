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Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, haklarında “dolandırıcılık” ve “zimmete para geçirme” suçlamasıyla İsviçre’de açılan davada suçsuz bulundu

08.07.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu
AA

İsviçre basınında yer alan haberlere göre Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi hakimleri, Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011’de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yapan Platini’ye ödediği 2 milyon İsviçre frangının yasa dışı olarak ödenmediği yönünde karar aldı.

Kararın ardından Platini’nin, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirildi.

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Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi Kasım 2021’de kabul edilmişti.

86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, "kötü yönetim", "FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 67 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık", "zimmete para geçirme", "Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

FIFA, 2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından görevlerinden aldığı iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu ise iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti.

Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülürken, FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

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