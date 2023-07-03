Yollar borsaya çıktı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, günlük yüzde 3.75 artışla 5.970 seviyesini geride bırakarak rekorunu tazeledi.

Borsadaki yükselişte en etkili endeks ulaştırma oldu. Bayramda ulaştırma şirketlerinin üst üste rekorlar açıklaması borsaya da yansıdı. Ulaştırma endeksindeki artış yüzde yüzde 8'e yaklaştı.

Ulaştırma endeksi içindeki en yüksek artış ise Türk Hava Yolları'nda görüldü. THY hisseleri yüzde 9'a yakın değerlendi.

Bankacılık endeksinde yüzde 2.2, holding endeksinde yüzde 3 civarında yükseliş görüldü.

BAYRAM ÖNCESİNDE 5.766 PUAN İLE KAPANMIŞTI

Bayram tatili öncesinde salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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