Üsküdar'da geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, 7 yıldır motosiklet kullanan Yunus Emre Yanık 5 ay önce aldığı 34 PU 3512 plakalı motosikletini satmak için internet satış sitelerine ilan verdi.

İddiaya göre satış sitesinden kendisine ulaşan Burak D., motoru beğendiğini, satın almak istediğini söyledi. Motosikletini satan Yanık ile Üsküdar sahilde buluşan şahıs, yanında getirdiği bir kişiyi de Yanık'a babası olarak tanıttı. Motosikleti denemek isteyen şahıs, babasını rehin bırakıp motosiklete binerek hareket etti. Şahsın bir türlü gelmemesinden şüphelenen Yanık, babası olarak tanıttığı şahsa Burak D.'yi arattı. Burak D'ye ulaşılamaması üzerine şüphelenen Yanık durumu polise bildirdi.

Polis olay yerine geldikten sonra şahsa "Sen babası mısın?" diye soran Yanık, "Hayır" cevabını alınca motosikletinin çalındığını anladı.

"İLK BAŞTA OĞLUM DEMİŞTİ"

Hırsızlık mağduru Yunus Emre Yanık, "Benimle internet üzerinden iletişime geçen Burak D. denen şahıs motoru almak istediğini söyledi. Beni arayarak babasıyla birlikte Üsküdar meydana geldiğini söyledi. Buluştuğumuzda kendisini ve babasını tanıttı. Motorla ilgili sorular sordu. Orada kendisine güven kazandırttı, sonuçta sözde babası da yanındaydı. Motosiklette bir şey var mı diye bakıp tur atmak istedi. Ben de kendisine motoru verdim. Motora binip Kuzguncuk Beykoz tarafına doğru gitti. 10-15 dakika geçti babası denen şahsa 'Oğlunu ara gelsin' dedim. 'Arayayım' dedi, aradı 'Açmıyor birazdan gelir' dedi. Aradan yine 10-15 dakika geçti. İşte o zaman adam bizden uzaklaşmaya çalıştı. Biz yine peşini bırakmadık. Aradan yine 40-45 dakika geçti, son defa oğlunu ara dedik, aradı ulaşılamıyor dedi, biz de aradık aynı şekilde ulaşamadık. Sonra ben polisi aradım. Adamın da yanına gidip, 'O senin gerçekten oğlun muydu?' dedim, 'O benim oğlum değildi' dedi. Olay zaten burada bitti. İlk başta aradan 10 dakika geçince sormuştum 'Oğlum' demişti, daha sonra ise oğlu olmadığını söyledi. Olayla ilgili karakola gittik ifade verdi. Babam dediği şahsı ifade sonrası salmışlar. Baba baba dediğine güvendik, hırsızlık mağduru olduk” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETİ BULANA 5 BİN LİRA VERECEK

Hırsızın babası olarak tanıttığı kişi ise sahilde gezdiği sırada Burak D. isimli şahsın yanına geldiğini, motosiklet alacağını söyleyip kendisinden yardım istediğini, şahsı tanımadığını söyledi. Hırsızlık mağduru Yunus Emre Yanık, motosikletini bulana ya da yerini söyleyene 5 bin lira vereceğini belirtti.