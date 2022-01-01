Sivas'ta akıl almaz kaza

Kaza bugün akşam saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesinde meyana geldi. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Erzincan istikametine gitmekte olan R.S. (40) Yönetimindeki mermer yüklü tır yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı.

Ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Sıkışan yaralı sürücü, İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT) başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Yaralı sürücü İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.