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Karaman yolda yürüyen gence tüfekli saldırı

Karaman'da yolda yürüyen genç, silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurulan genç hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 20.01.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Yolda yürüyen genç tüfekle vuruldu
DHA

Karaman'da, yolda yürüyen Selim E. (25), tüfekli saldırıda yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Selim E.'nin üzerine, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Selim E., kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Selim E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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