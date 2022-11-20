Yolda yürüyen genç kızlara saldırı kamerada

Mersin'de, motosikletli 2 kişi, yolda yürüyen genç kızlara cisim atıp, kaçtı. Atılan cisimle gözünden yaralanan genç kız, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Olay, 18 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet üzerindeki 2 kişi, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza doğru bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan genç kız, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı. Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.