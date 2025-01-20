Yolda yürürken saldırıya uğradı!
Olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ta genç bir kadın sokak ortasında korkunç bir saldırıya uğradı. Yanından geçen bir şehir eşkiyası durup dururken suratına yumruk attı. Yere yığılan kadın gözünü kaybetmenin eşiğine geldi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Giriş: 20.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:45
Olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta genç bir kadın sokak ortasında korkunç bir saldırıya uğradı.
Yanından geçen bir şehir eşkiyası durup dururken suratına yumruk attı.
Yere yığılan kadın gözünü kaybetmenin eşiğine geldi.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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