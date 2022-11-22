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Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu

Kayseri'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan Mükremin Gön, ağır yaralandı

Giriş: 22.11.2022 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
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DHA

Olay saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi.

Yolda yürüyen Mükremin Gön, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gön, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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