Kayseri'de pes artık dedirten görüntü! Kaldırımdaki ağacı söktüler
Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentin Kocasinan ilçesinde yolda yürüyen 4 kişi kaldırımda bulunan bir ağacı kökünden söktü. İhbar üzerine tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.
İHA'nın haberine göre ilçede yolda yürüyen 4 kişi kaldırımda bulunan bir ağacı sallamaya başladı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Bir süre ağacı sallayan 4 kişi, ağacı kökünden söktü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden isimlerini tespit ettiği kişilerle ilgili işlem başlattı.
Polis ekipleri tarafından 4 kişiye "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, Kocasinan Belediyesi tarafından da idari işlem uygulandı.