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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de 4 kişi yolda yürürken kaldırımdaki ağacı söktü! - Güncel haberler

        Kayseri'de pes artık dedirten görüntü! Kaldırımdaki ağacı söktüler

        Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentin Kocasinan ilçesinde yolda yürüyen 4 kişi kaldırımda bulunan bir ağacı kökünden söktü. İhbar üzerine tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:06
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        Yolda yürürken kaldırımdaki ağacı söktüler!
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.

        İHA'nın haberine göre ilçede yolda yürüyen 4 kişi kaldırımda bulunan bir ağacı sallamaya başladı.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Bir süre ağacı sallayan 4 kişi, ağacı kökünden söktü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden isimlerini tespit ettiği kişilerle ilgili işlem başlattı.

        Polis ekipleri tarafından 4 kişiye "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, Kocasinan Belediyesi tarafından da idari işlem uygulandı.

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