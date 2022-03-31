Yolda yürürken ayağına demir saplandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, çalışma yapılan yolda yürüyen kişinin ayağına demir saplandı.

Olay, Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı semti Altın Bakkal Sokak üzerinde 07.00'de meydana geldi. Yenileme çalışmalarının yapıldığı yolda yürüyen Bahtiyar Yılmaz'ın ayağına demir saplandı. Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz'ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti. Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.