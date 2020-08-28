Yolda telef olan koyunlarına sarılıp gözyaşı döktü

Domaniç-Tavşanlı kara yolunda seyreden 06 ADF 890 plakalı otomobil, İsmail Karaman'ın Küçükköy mevkisinde yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 11 koyun telef oldu. Otomobilde de hasar meydana geldi.

Durumu öğrenerek gelen İsmail Karaman'ın annesi Nezahat Karaman, bir süre koyunlarının başlarını okşayıp gözyaşı döktü.

Telef olan koyunlar, traktörün kasasına yüklenerek bulundukları yerden kaldırıldı.