Yolda sahte diş doktoru yakalandı!

İHA

Kars’ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrol faaliyetinde durdurulan bir araçta yapılan aramada dişçilik üzerine çok sayıda belge ve malzeme ele geçirildi. Sahte diş doktorluğu yaptığı anlaşılan şahıs yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, Digor ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada aralarında sahte kalfalık belgesi, sahte ustalık belgesi, laboratuvar açma belgesi ve 6 adet sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.