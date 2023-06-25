Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Yolda karşılaştı, eşine mesaj attığı iddiasıyla öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Gökhan S. yolda karşılaştığı ve eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş.'yi taşla başına vurup, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

Giriş: 25.06.2023 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Yolda karşılaştı, eşine mesaj attığı iddiasıyla öldürdü
Yolda karşılaştı, eşine mesaj attığı iddiasıyla öldürdü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi.

İddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti.

G&ouml;khan S.
Gökhan S.

İkili arasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı.

H&uuml;seyin Ş.
Hüseyin Ş.

Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.