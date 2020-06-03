Yolda gördüğü yaralı köpeği aracıyla veterinere götürdü - ADANA

Yeni Cami Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarptı.Köpek yolda acı içinde kıvranırken otomobil kaçtı. Evinin önünde olayı gören termik santral işçisi Muhammet Mustafa Sapmaz, yaralı köpeği kendi aracıyla İstiklal Mahallesi'nde bulunan veterinerin kliniğine taşıdı.Tedavi edilen köpeğin durumunun sol arka bacağındaki kasların patladığı öğrenildi.Sapmaz, insan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin bütün canlılara kıymet verilmesi gerektiğini belirtti.

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