Yolculuğunuz kabusa dönmesin! Seyahat ederken bu yiyeceklerden uzak durun!

STANDARTLARIN DIŞINA ÇIKILIYOR

Turist ishalinin birinci nedeni ise hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler olduğu belirtiliyor. İnsanlar yurt dışı seyahatlerinde alışık oldukları standartların dışına çıktıları için hastalıklara daha açık hale gelebiliyorlar.

Ülkelerin kendilerine göre uyguladıkları hijyen standartları, kültür yapısı ve içme sularının kalitesi gibi gündelik nedenler seyahatlerde turist ishalinin görülmesine neden olabiliyor.