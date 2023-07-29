Yolculuğunuz kabusa dönmesin! Seyahat ederken bu yiyeceklerden uzak durun!
Uzmanlar, turist ishali ile gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşılmaması için seyahat ederken tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler hakkında uyardı.
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Seyahat ederken yeni lezzetleri keşfetmek en güzel aktivitelerden birisidir. Ancak tatilinizin bir kabusa dönüşmemesi için uzmanlar seyahat sırasında tüketilmemesi gereken yiyecek ve içececekler hakkında uyarıda bulunuyor.
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YÜZDE 30 İLA 70'İNDE GÖRÜLÜYOR
Yapılan araştırmalara göre dünya genelindeki gezginlerin yüzde 30 ila 70'i yurt dışı seyahatlerinde turist ishali adı verilen sağlık sorunu ile karşılaşıyor. Turist ishali veya gezgin ishali olarak adlandırılan rahatsızlık E.coli bakterisinin neden olduğu bir hastalık. Bireyler genellikle ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi şikayetler yaşayabiliyor.
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STANDARTLARIN DIŞINA ÇIKILIYOR
Turist ishalinin birinci nedeni ise hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler olduğu belirtiliyor. İnsanlar yurt dışı seyahatlerinde alışık oldukları standartların dışına çıktıları için hastalıklara daha açık hale gelebiliyorlar.
Ülkelerin kendilerine göre uyguladıkları hijyen standartları, kültür yapısı ve içme sularının kalitesi gibi gündelik nedenler seyahatlerde turist ishalinin görülmesine neden olabiliyor.
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ASYA, ORTA DOĞU, AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA EN RİSKLİ BÖLGELER
Uzmanlara göre turist ishaline yakanlanma oranı en yüksek olan bölgeler Asya, Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika. Turist ishaline yakalanmamak için seyahat boyu hijyen standartlarına dikkat etmeniz gerekiyor.
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EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ ETKEN
Özellikle el yolu ile bulaşan bu hastalıkta ellerinizi sabunla sık sık yıkamanız tavsiye edliyor. Ayrıca temizliğinden emin olmadığınız yerlerden de kaçınmanız önemli. Uzmanlar tüm bunlarla beraber yurt dışı seyahatlerinde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler olduğunu da söylüyor.
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1. ÇİĞ ET VE BALIK
Uzmanlara göre çiğ et ve balık en hassas gıda ürünlerinden birisi. Ürünün nereden nasıl geldiği ve hangi koşullarda saklandığı bilinmeyeceği için uzak durulması tavsiye ediliyor.
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2. TAZE MEYVE VE SEBZELER
Yeni keşfetmeye başladığınız bir ülkede meyveleri denemek son derece cazip gelebilir. Ancak bu yiyecekleri tüketmeden önce bir daha düşünmek isteyebilirsiniz. Uzmanlara göre taze meyve ve sebzeler turist ishali dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor.
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3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Seyahatlerinizde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini tüketmekten kaçının. İçerisinde listeria, salmonella veya E.coli gibi bakteriler barındırması muhtemeldir.
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4. MUSLUK SUYU
Yabancı bir ülkeye gittiğinizde musluk suyundan uzak durun. Özellikle Asya, Afrika veya Orta Doğu gibi ülkelerde musluk suyu içilebiliyor olsa bile bünyeniz alışık olmadığı için reaksiyon verebilir.
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5. SOKAK YEMEKLERİ
Ülkenin sokak yemeklerinden denemek isterseniz hijyeninden emin olduğunuz yerleri öğrenerek deneyin.
Kaynak: Huffpost