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        Haberler Gündem Yolcuların ihbar ettiği midibüs şoförü, 1.45 promil alkollü çıktı

        Yolcuların ihbar ettiği midibüs şoförü, 1.45 promil alkollü çıktı

        Edirne'de yolcuların ihbarı üzerine durdurulan midibüs şoförü H.K., 1.45 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücüye 16 bin 4 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:34
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        Yolcular ihbar etti, alkollü çıktı
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        Edirne'de, şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı midibüste bulunan yolcular, şoförün alkollü olduğundan şüphelenmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri H.K.’nın kullandığı midibüsü Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü H.K.’nın 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulanıp, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

        Midibüsteki yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

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        #edirne
        #ETUS
        #haberler
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