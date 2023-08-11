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        Haberler Gündem Yolculardan fahiş ücret isteyen şoförlerin taşıma belgesi askıya alındı

        Yolculardan fahiş ücret isteyen şoförlerin taşıma belgesi askıya alındı

        Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yaptı. Yolculardan fahiş ücret isteyen şoförlerin taşıma belgesi askıya alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:24
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        Fahiş ücret istediler... Belgeleri askıya alındı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira, 3 şoföre taksimetre açmadığı için bin 979'ar lira, yolcu seçtiği ve fahiş ücret istediği tespit edilen 2 şoföre ise 4 bin 64'er lira para cezası kesildi.

        Denetimde, araçlarına aldıkları yolculardan fahiş ücret istediği ve yolcu seçtiği gerekçesiyle ceza yazılan 2 şoförün ayrıca toplu taşıma aracı kullanım belgesi geçici olarak askıya alındı. Evrakları askıya alınan şoförlerin araçları çekici aracıyla otoparka götürüldü.

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        "BENCE MEMUR BEYLER İNGİLİZCEYİ EKSİK BİLİYOR"

        Aracında bulunan iki kadın turistten Sirkeci-Dolmabahçe yolculuğu için fahiş ücret istediği iddia edilen Özkan A., "Yolcuları Sirkeci’den aldım. Dolmabahçe Sarayı’na gideceklerdi. Bence memur beyler İngilizceyi eksik biliyor. Ne kadar sürüyor diye sordular, ‘30-40 dakika, taksimetre’ diye cevap verdim. Memur beyler turistlerle konuştu. Beni hiç muhatap etmedi. 4 bin 64 lira ceza yedim. Kullanım belgemiz de askıya alınacakmış" ifadelerini kullandı.

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