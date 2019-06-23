23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaş uçaklarının ses hızını geçmesi sonucu sonik patlama meydana gelince Londra'da yaşayanlar panik yaşadı.
Londra'nın Stansted Havalimanı'ndan dün yerel saatle 19:45'de Dalaman'a gelmek üzere havalanan LS1503 sefer sayılı İngiliz havayolu şirketi Jet2 uçağında kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu olay çıkardı.
Yolcuların polise verdiği bilgilere göre 25 yaşındaki kadın yolcu yerinden kalkarak diğer yolcuları tehdit etti.Kabin ekibi ise yolcuyu uyararak yerine oturması uyarısında bulundu. Kabin ekibinin tüm uyarılarına da aldırış etmeyen yolcu, çığlık atarak Airbus 321-211 tipi uçağın kokpitine koştu. Kokpitin kapısını açmaya çalışan ve kabin ekibine de saldıran kadın yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla kontrol altına alındı. Bu sırada da G-POWU kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu, kalkış yaptığı Stansted Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulundu ve geri döneceği bilgisini paylaştı.
SAVAŞ UÇAKLARI İNENE KADAR EŞLİK ETTİ
Yardım çağırısı üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 2 Typhoon savaş uçağı RAF Coningsby Üssü'nden havalandı. Savaş uçakları, saat 20:45'de Londra Stansted Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının inişine kadar eşlik etti. Bu sırada savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle sonik patlama meydana gelmesi Londra sakinleri de panik yaşadı.Londra sakinleri acil yardım numarasını arayarak patlama sesi duydukları ihbarında bulundular. Uçak iniş yaptıktan sonra kabine giren polisler kadını gözaltına aldı.
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