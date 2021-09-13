Yolcu sayısında 2019'da zirvede yer alan Heathrow Havalimanı, 10'uncu sıraya geriledi

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla Heathrow Havalimanı'nın yolcu sayısı yüzde 48 artarak 2,2 milyona yükseldi.
Heathrow Havalimanı'nın yolcu sayısı, Kovid-19 krizinde ağustosta aylık bazda en yüksek seviyede gerçekleşmesine karşın salgın öncesi seviyenin yüzde 71 altında kaldı. Ağustos 2019'da Heathrow Havalimanı yolcu sayısı 7,7 milyon olmuştu.
Ağustostaki artışa karşın Avrupa'da ağırlanan yolcu sayısında bakımından 10'uncu sıraya gerileyen Heathrow Havalimanı, 2019'da yolcu sayısında Avrupa'da birinci sırada yer almıştı.
Heathrow Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) John Holland-Kaye, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sıkı Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle havalimanının 10'uncu sıraya gerilediğini kaydetti.
Hükümetin İngiltere'nin uluslararası rekabet gücünü koruyacak araçlara sahip olduğunu belirten Kaye, "Bakanlar, bu fırsatı seyahat şartlarını düzenlemek için kullanamazlarsa ticaret ve turistler İngiltere'yi giderek daha fazla atlayacağı için İngiltere daha da geride kalacak." ifadesini kullandı.
Heathrow Havalimanı; Schiphol, Paris ve Frankfurt gibi rakiplerinin hızlı toparlanmasına karşın 10'uncu sıraya gerilerken, Heathrow'un Avrupa'daki en büyük rakibi olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,9 artarak 3,37 milyona yükseldi. Söz konusu artışa karşın Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısı da Ağustos 2019'a göre yüzde 51,3 daha az oldu.
İstanbul Havalimanı'nda ise geçen ay 4,56 milyon yolcuya hizmet verildi.
Heathrow Havalimanı, salgının bu yılın ilk yarısında havalimanına toplam maliyetinin 2,9 milyar sterlin olduğunu açıklamıştı.
İngiltere'nin salgınla mücadele edebilmek amacıyla uyguladığı kısıtlama tedbirleri kapsamında, "kırmızı listede" yer alan ülkelerden gelen yolcular, 10 gün boyunca ücretlerini ödeyerek havaalanlarındaki otellerde karantinada kalmak zorunda.
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