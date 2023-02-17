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İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren kadın gözaltına alındı

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın, otobüsten indiği sırada gözaltına alındı. Kadının valizinde yapılan aramada 592 gram metamfetamin ele geçirildi

Giriş: 17.02.2023 - 19:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren kadına gözaltı
İHA

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a metamfetamin getiren kadın yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Y.K. adlı kadının İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve irtibatlı olduğu şahıslara teslimatını yapacağı bilgisini aldı.

Narkotik polisi söz konusu kadını bugün Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde İstanbul'dan geldiği yolcu otobüsünden inerken yakalayarak gözaltına aldı. Y.K.'nin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 4 paket halinde 592 gram metamfetamin maddesi, bir paket halinde 66 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL para ele geçirildi.

Y.K. ile bağlantısı olduğu ileri sürülen H.T.K. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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