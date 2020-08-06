Yolcu otobüsündeki kaçak sigaraları "Penny" buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurduğu şehirler arası yolcu otobüsünde, eğitimli köpek "Penny" ile arama yaptı."Penny"nin tepki verdiği otobüsün bagajında, 1660 paket kaçak sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli N.İ. emniyete götürüldü.

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