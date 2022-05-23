Yolcu otobüsünde beline sarılı halde yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.