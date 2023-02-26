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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasında şehirlerarası otobüste, paket içerisinde 1 kilo 808 gram kubar esrar ve 164 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Giriş: 26.02.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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DHA

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde yaptığı uygulamada İzmir yönünden gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, narkotik köpeği 'Efor', bagajdaki pakete tepki verdi. Açılan pakette 1 kilo 808 gram kubar esrar ve 164 gram kokain ele geçirildi.

Paket sahibinin otobüste olmadığı tespit edilirken, otobüs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otogara kadar takip edildi. Paketi otogardan teslim almaya gelen A.T., yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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