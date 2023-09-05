Yolcu otobüsünde koltukların altına gizlenmiş 76,5 kilo eroini 'Zeyna' buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada 150 paket halinde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine TEM yolu İzmit geçişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüs daha sonra emniyete ait otoparka götürülüp, narkotik köpeği Zeyna ile birlikte araçta arama yapıldı. Zeyna ile yapılan aramada; yolcu koltuklarının altında bulunan özel bölümlerde 150 paket halinde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.