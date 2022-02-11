Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı.

Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı. Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Ada yönetimindeki 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı. Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Yaralılar Sarkışla ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.