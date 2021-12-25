Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Gaziantep'ten Çanakkale istikametine seyir halinde olan sürücü Kasım Çalışkan(48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki çelik bariyerleri yırtarak 50 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki yamaçtan tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen otobüste 33 yolcudan 12'si yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansları sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.