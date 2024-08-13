Yolcu otobüsü, kepçeyle çarpıştı: 9 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Giriş: 13.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:54
Aydın Söke'den Milas yönüne ilerleyen S.S. (40) yönetimindeki yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen U.T. (39) kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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