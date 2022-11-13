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Yolcu otobüsü hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2'si ağır12 yaralı

Denizli'de, Kayseri-İzmir seferindeki yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Otobüsün şarampole devrildiği kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Giriş: 13.11.2022 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 12 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 12 yaralı
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İHA

Denizli'de, yolcu otobüsünün hafriyat kamyonu ile çarpıştığı kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kayseri-İzmir seferini yapan Celal K. (35) kullandığı Öz Elbistan firmasına ait yolcu otobüsü ile Ferdi B. yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

İçerisinde 39 yolcu olduğu belirtilen otobüsü şarampolde devrildiği kazada, kamyon sürücüsü Celal K. ile yolcu otobüsünde bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine giden itfaiye ekibi, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma ekibi ise başka kazaların oluşmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise ulaşıma tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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