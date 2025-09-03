Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

İHA'daki habere göre sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kazada yaralanan 27 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla, Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.