Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün, Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kazada yaralanan 27 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla, Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.