Yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı!

DHA

Aksaray'da bu sabah saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkiinde bir kaza meydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'i muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.