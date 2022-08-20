Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı!

DHA'da yer alan habere göre Yalova´dan Antalya´ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen Pamukkale Turizm´e ait yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.