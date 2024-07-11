Yolcu otobüsü alevlere teslim!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplere tarafından söndürüldü. Otobüsteki 10 yolcu ve personel tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kastamonu- İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren Kadir Küçük yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmından yangın çıktı.

KARA YOLU KAPATILDI

Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.