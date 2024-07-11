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        Haberler Gündem Güncel Yolcu otobüsü alevlere teslim! | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da yolcu otobüsü yandı!

        Kastamonu'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araç küle dönerken kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:29
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        Yolcu otobüsü alevlere teslim!
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplere tarafından söndürüldü. Otobüsteki 10 yolcu ve personel tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kastamonu- İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde meydana geldi.

        İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren Kadir Küçük yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmından yangın çıktı.

        KARA YOLU KAPATILDI

        Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı. Yangının yaklaşık 1 saatte söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular otobüs firmasına ait servislerle İnebolu ilçesine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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