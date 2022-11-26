Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Giriş: 26.11.2022 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi.

Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Ç. idaresindeki kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal U. yönetimindeki yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Ç. ve yanındaki yolcu Mehmet Ü.'yü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonetten çıkarılan sürücü Necmettin Ç. ile yolcu Mehmet Ü. ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme! 3 tutuklama
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme! 3 tutuklama
Evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi
Evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi
Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.