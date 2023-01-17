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Bahçelievler'de beton mikseri minibüse çarptı: 5 yaralı

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan kazada faciadan dönüldü. Bahçelievler'de meydana gelen olayda yolcu indiren bir minibüse beton mikseri çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 17.01.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Bahçelievler'de yolcu indiren minibüse beton mikseri çarptı! -güncel haberler
Yolcu indiren minibüse beton mikseri çarptı!
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DHA

Bahçelievler'de beton mikseri sürücüsü, yolcu indiren minibüse arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs şoförü H.K.Y., yolcu indireceği sırada Mervan A.'nın kullandığı beton mikseri arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı. Yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 yolcu kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza nedeniyle caddede uzun trafik yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yolculardan Oktay Gülşen, "Tam minibüsten ineceğim sırada arkadan çarptı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Benim ayağım ve omuzumda biraz ağrı var. Minibüste 10-15 kişi vardı." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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