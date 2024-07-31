Yolcu ile şoför arasında kavga: 9 yerinden ısırdı, kulağını koparttı
Hatay'da yolcu ile minibüs şoförü arasında "lan" sözcüğü yüzünden kavga çıktı. Yolcu, yaklaşık 9 yerinden ısırdığı şoförün kulağını kopardı. Minibüsteki dehşet anları kameraya yansıdı.
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Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüs şoförü Şefik Vural'ın aracına saat 16.00 sıralarında Erzin-Adana seferine çıkacağı sırada son anda H.T. isimli bir yolcu bindi.
Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, "al lan" cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine "lan" kelimesine tepki gösteren Vural, "hayırdır" cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.
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Cevaba sinirlenen H.T., saldırdığı şoförü 9 yerinden ısırdı ve dövdü. Arbede sırasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti
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Vural'ın saldırıya uğradığı ve H.T.'nin şoförün cebinden düşen parayı alarak cebine koyduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
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Adana'da gittiği hastanede sürenin geçtiği için kulağı dikilemeyen Vural, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak. Olayı gerçekleştiren H.T. ise adli makamlarca tutuklanırken aynı kişinin birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.
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Yaşadığı dehşet anlarını anlatan minibüs şoförü Şefik Vural, kulağının bir kısmını koparan kişinin cebinden düşen parayı da aldığını belirterek, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda 'al lan' diyerek parayı verdi. Ben de 'hayırdır' deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok süratli şekilde yumruk attı. Ondan sonra üstüme çullandı. Vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı." dedi.
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Yardımına arkadaşlarının koştuğunu söyleyen Vural, "Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu. Kameralarda kayıtlı, sonuna kadar davacıyım" dedi.
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Erzin Minibüs Kooperatif Başkanı Caner Erçökük, meslektaşına yapılan saldırıyı kınayarak, "Olayı yatıştırmaya çalışsak da Şefik Vural isimli şoför arkadaşımızın kulağı kopuyor. Isırarak kulağını koparıyor, şoförün kafasını direksiyona vuruyor. Hastanede kulağı dikemediler, Adana'ya gitti orada da zaman geçtiği için kulağı dikemediler. 10 gün sonra kulağından ameliyat olacak. Arkadaşımız bu talihsiz olayı yaşadı" diye konuştu.