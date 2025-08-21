Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü! | Son dakika haberleri

        Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü!

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Olayda seyir halindeki yolcu gemisinden 1 kişinin denize düştüğü anonsu yapıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında seyreden ‘Sun Princess’ isimli kruvaziyerdeki bir kişinin denize düştüğü anonsu üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Şarköy ilçesi açıklarında meydana geldi. Yunanistan’ın Suda Adası’ndan İstanbul’a doğru giden 345 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğindeki 'Sun Princess' isimli kruvaziyer gemisinde bir yolcunun denize düştüğüne dair anons yapıldı.

        ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Anonsun ardından 6 bin yolcu kapasiteli gemi, seyir takip verilerine göre, rotasını değiştirerek olayın yaşandığı noktaya geri döndü. Geminin acil müdahale ekibi harekete geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edilerek, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Gemide bulunan yabancı uyruklu bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gemi durdu ve 8 arama botu var. Projektörler yanıyor. Gürültüyü önlemek için odadaki klimaları kapattılar” ifadelerini kullandı. Gemi saat 06.00 sıralarında Tekirdağ Limanı’na geldi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Habertürk Anasayfa