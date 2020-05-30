İMEAK Deniz Ticaret Odası açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla denizcilik sektöründe alınan tedbirler ile sürecin başarılı bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Gelinen son durumda salgının bulaşma hızının kontrol altına alınmasıyla normalleşme çalışmalarının başlatıldığının aktarıldığı yazıda, yolcu gemilerinin (gezinti-tenezzüh vb.) belirlenecek bir tarihe kadar 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA SU ÜRÜNLERİ AVCILIK FAALİYETLERİ İLE ÖZEL TEKNELERE YÖNELİK KISITLAMALAR DA KALKIYOR

Öte yandan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulan İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi ve Karadeniz'i kapsayan, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerindeki kısıtlamaların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Alınan karara göre ayrıca İstanbul il geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran'da kaldırılacak.

Karara göre tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler ise 5 kişi bulundurabilecek.

TEKNE İÇİNDE SOSYAL MESAFE KORUNACAK VE MASKE KULLANILACAK

Ayrıca 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan özel teknelere yönelik kısıtlama da 1 Haziran'da kaldırılacak.

Özel tekne ile tek kişiyle seyir yapılması, tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi koruması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılması yasak olacak.