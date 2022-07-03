Yolcu almaya gidiyordu! Alevlere teslim oldu

İHA

Antalya'da sanayiden çıktıktan sonra otogara yolcu almak için giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan T., sanayide enjektör kısmının tamirini yaptırdığı 01 AHR 480 plakalı otobüsüyle saat 21.00´de Antalya-Adana seferinin yolcularını almak üzere otogara doğru yola çıktı.

İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Yolcu otobüsü, otogar kavşağına geldiği sırada motor kısmından duman çıktığını görenler otobüs şoförünü uyardı. Durum hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirilirken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Otobüs bir anda alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri camları ve motor kısmının bulunduğu alanları kırarak müdahalede bulundu. Yangında motor ve arka kısmı tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri ise trafiği araç geçişine kapattı. Yangın esnasında yolcu otobüsünde kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.