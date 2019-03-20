Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilişkinin ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazan Hollanda Basını, bu kez ikilinin boşanmayacaklarını açıkladı.