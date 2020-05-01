Zayn Malik'le birlikte olan süper model Gigi Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddiaları doğrulandı.

Gigi Hadid'den sonra, ünlü modelin annesi Yolanda Hadid de heyecanını paylaştı.

56 yaşındaki eski model "Tabii ki çok heyecanlıyız. Özellikle annemi bu kadar yakın zamanda kaybettikten sonra Eylül ayında büyükanne olmak için heyecanlıyım, ama bu hayatın güzelliği, bir ruh bizi terk ediyor ve yeni bir tane geliyor. Kendimizi çok kutsanmış hissediyoruz" dedi.

Bella ve Zayn ile birlikte, geçen hafta Gigi'nin 25. doğum gününü kutladıkları söyleyen Yolanda Hadid zamanlarının çoğunu çiftlikte geçirdiklerini belirtti.