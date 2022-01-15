Yola fırlayan kedi kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

Yola fırlayan kedi kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

DHA

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın (6) Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.