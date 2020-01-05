DHA

Manisa'da yola fırlayan köpeğe çıkmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45),aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için minibüsün direksiyonunu kırıp, ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Kazada, minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile 50-55 yaşlarındaki soyadı öğrenilemeyen Muzaffer adlı kişi yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.