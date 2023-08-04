Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yol yapımı için neden çoğunlukla asfalt kullanılır? Asfalt yolların özelliği nedir?

        Yollar neden asfalttan yapılır?

        Dünyanın birçok yerinde yol yapımı için kullanılan ana malzeme asfalttır. Bu, asfaltın hem sürüş hem de maliyet açısından çok daha avantajlı olmasından kaynaklanır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uzun bir yol deyince, muhtemelen aklınızda uzaklara doğru kaybolan asfalt bir cadde canlanır. Asfalt, yol yapımı için her yerde bulunabilen bir malzemedir ve bunun nedeni genellikle en ekonomik seçenek olmasıdır.

        • 2

          Asfalt genellikle betondan daha ucuz olmakla kalmaz aynı zamanda asfalt yollar, diğer malzemelerle döşenen yollara göre daha hızlı bir şekilde tamamlanıp trafiğe açılır.

          Asfalt nispeten yumuşak olmasına ve betondan daha hızlı bozulmasına rağmen, bakımı ve onarımı betona göre daha kolay ve daha az maliyetlidir.

        • 3

          Asfaltın başka avantajları da vardır. Asfalt -beton gibi- geri dönüştürülebilir ve yol kaplaması olarak yeniden kullanılabilir. Bununla beraber, asfalt betona göre çok daha sessiz bir sürüş sağlar.

        • 4

          Ayrıca asfalt, siyah rengi itibarıyla ısıyı emer; kar ve buzun erimesini sağlayarak, yağmur suyunun daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur; bu da asfaltın ekonomik avantajların yanı sıra güvenlik avantajları da sunduğu anlamına gelir.

          Kaynak: Britannica

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Habertürk Anasayfa