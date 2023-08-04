Asfalt genellikle betondan daha ucuz olmakla kalmaz aynı zamanda asfalt yollar, diğer malzemelerle döşenen yollara göre daha hızlı bir şekilde tamamlanıp trafiğe açılır.

Asfalt nispeten yumuşak olmasına ve betondan daha hızlı bozulmasına rağmen, bakımı ve onarımı betona göre daha kolay ve daha az maliyetlidir.