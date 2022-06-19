Yol verme tartışmasında öldürüldü

Kastamonu'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Tosya ilçesi İbniselim Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol verme yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus Emre Demirci bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekibi, Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Demirci'nin cansız bedeni, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle biten kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti ve yakalanması için polisin çalışması sürüyor.