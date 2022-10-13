Yol verme kavgasında yumruklar konuştu!

Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu. Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kavga sırasında yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çaptı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İddiaya göre, trafikte seyreden çekici ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.