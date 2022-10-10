Yol verme kavgasında bıçaklayıp kaçtı!

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler biri yanında getirdiği bıçak ile tartıştığı sürücüyü bacağından bıçaklayarak arabasıyla bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bıçaklayarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.