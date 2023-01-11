Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Yol planında revize yapıp kesmek yerine ağacı korumaya aldılar

Çorum-Mecitözü kara yolunda yürütülen genişletme çalışması sırasında yol ortasında kalan çam ağacı, kesilmeyerek koruma altına alındı

Giriş: 11.01.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Yol planında revize yapıp kesmek yerine ağacı korumaya aldılar
Yol ortasındaki ağacı korumaya aldılar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Karayolları Genel Müdürlüğünce yüklenici firma aracılığıyla Çorum-Amasya kara yolunun Mecitözü ilçesi yakınlarında yol genişletme çalışması yürütüldü.

Sathi kaplama tek şeritli yolun bölünmüş haline getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Elvançelebi köyü yakınlarındaki yan yol güzergahında yaklaşık 12 metre uzunluğunda çam ağacına denk gelindi.

Firma yetkilileri, kesmek yerine revize ederek yol güzergahını ağaca göre yeniden hazırladı. Böylece çam ağacı, yolun ortasında oluşturulan refüjün içinde kaldı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, AA muhabirine, çevreye gösterdikleri duyarlılıktan ötürü firma yetkililerine teşekkür etti.

Firmanın örnek bir davranışa imza attığına işaret eden Atış, temiz bir dünyanın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğunu vurguladı.

Devletin çevreyi korumaya yönelik uygulamalarının yanı sıra bunun gibi kurumsal ve bireysel katkıların yarınlara daha yeşil ve daha güzel bir dünya bırakmaya vesile olduğunu anlatan Atış "Her insan günlük yaşamında küçük değişiklikler yaparak çevre üzerinde olumlu ve kalıcı etki bırakabilir. Çevre bilinciyle yol maliyetini yükselterek çam ağacının çevresinden çalışma yapan çevreye ve doğaya duyarlı firma yetkililerine, uygunluğunu veren Karayolları yol kontrol çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek
İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.