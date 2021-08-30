Yol ortasında yaralı bulunan genç öldü

Konya'da, yol ortasında yaralı bulunan Sercan Bal (25), hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Türbe Mahallesi'ndeki Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, yol ortasında kanlar içinde yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan incelemede yaralı kişinin Sercan Bal olduğu belirlendi.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal, yaşama tutunamadı. Bal'ın üst geçitten düşme sonucu öldüğünü düşünen polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.