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Trafikte tartıştığı sürücüyü yol ortasında durdurup, böyle saldırdı

İstanbul TEM Otoyolu'nda, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından araçlardan biri diğerinin önünü kesti. Sürücü ve yanındaki kişi, yolun orta şeridinde durdukları aracın sürücüne saldırdı. Saldırıda sürücüye tekme atıldığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Giriş: 27.11.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
TEM otoyolunda kan donduran görüntü! Önünü kesip... - Haberler
Yol ortasında durdurduğu sürücüye böyle saldırdı
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DHA

İstanbul TEM Otoyolu'nda, trafikte tartıştığı ve aracını yol ortasında durduğu sürücüye tekmeyle saldıran kişiler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nun Hasdal istikametinde, dün akşam saatlerinde, yolun orta şeridinde durdurdukları otomobilden inen 2 kişi, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı aracın sürücüsüne saldırdı.

Saldırganlar, aracın yolcu kapısını açarak sürücüyü tekmeledi. Olayın ardından saldırıya uğrayan sürücü aracıyla uzaklaşırken, saldırganlar da geldikleri otomobile bindi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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