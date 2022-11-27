Yol ortasında durdurduğu sürücüye böyle saldırdı

İstanbul TEM Otoyolu'nda, trafikte tartıştığı ve aracını yol ortasında durduğu sürücüye tekmeyle saldıran kişiler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nun Hasdal istikametinde, dün akşam saatlerinde, yolun orta şeridinde durdurdukları otomobilden inen 2 kişi, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı aracın sürücüsüne saldırdı.

Saldırganlar, aracın yolcu kapısını açarak sürücüyü tekmeledi. Olayın ardından saldırıya uğrayan sürücü aracıyla uzaklaşırken, saldırganlar da geldikleri otomobile bindi.